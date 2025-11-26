İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Özbəkistan Zəngəzur dəhlizi ilə strateji əhəmiyyətli yüklər daşıyacaq - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 16:39
    Özbəkistan Zəngəzur dəhlizi ilə strateji əhəmiyyətli yüklər daşıyacaq - EKSKLÜZİV

    Özbəkistan Zəngəzur dəhlizindən strateji əhəmiyyətli yüklərin daşınması üçün istifadə etməyi planlaşdırır.

    Bu barədə "Report"a açıqlamasında "Özbəkistan Dəmir Yolları" SC-nin İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Hikmatulla Rahmetov bildirib.

    "Gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi fəaliyyətə başlayanda Özbəkistan onu həm ölkədən, həm də ölkəyə, eləcə də qonşu dövlətlərə strateji əhəmiyyətli yüklərin daşınması üçün nəzərdən keçirəcək", - o deyib.

    H.Rahmetov qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanla əməkdaşlıq intensiv şəkildə inkişaf edir, yük daşımalarının həcmi artır və demək olar ki, bütün növ yüklər daşınır. Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə nəqliyyat dəhlizləri inkişaf edir.

    "Azərbaycanın Orta Dəhlizdəki potensialı hamıya məlumdur. Azərbaycan həm Avropaya, həm də Cənubi və Şimali Amerikaya qədər, eləcə də əks istiqamətdə Mərkəzi Asiya ölkələrinə tranzit dəhlizi təqdim edir. Azərbaycan Dəmir Yolları bizə güclü dəstək göstərir", - o vurğulayıb.

    H.Rahmetov əlavə edib ki, Bakıda MDB Dəmir Yolları Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclasında tərəflər sıx əməkdaşlığı və tərəfdaşlığı təsdiqləyiblər. O, yeni Ələt limanı ilə işləməkdə Özbəkistandan olan həmkarlara göstərilən köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib və iki ölkənin liderlərinin Orta Dəhlizin inkişafına dəstəyi sayəsində əlaqələrin və əməkdaşlığın yalnız möhkəmlənəcəyini vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın tranzit potensialını artırmağa, Özbəkistanın ixrac və idxal yüklərini, eləcə də qonşu ölkələrin - Qırğızıstan, Tacikistan və Əfqanıstanın yük axınını genişləndirməyə imkan verəcək. Dəhliz tranzit dəyərini azaltmaq üçün əlavə imkanlar yaradacaq və Orta Dəhliz vasitəsilə beynəlxalq daşımaların inkişafı yolunda mühüm təkan olacaq.

    "Neft məhsulları və kimyəvi gübrələr kimi strateji əhəmiyyətli yüklərə gəlincə, bu gün Özbəkistan artıq bu məhsulları Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Avropaya ixrac edir. Bu yüklər tərəfdaş ölkələrin ərzaq və enerji təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onların Azərbaycan vasitəsilə daşınması prioritet hesab olunur", - H.Rahmetov deyib.

    Özbəkistan Zəngəzur dəhlizi
    Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ
    Uzbekistan plans to use Zangazur corridor for strategic cargo - EXCLUSIVE

    Son xəbərlər

    17:15

    Sənaye məhəlləsinin rezidentinin qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə rüsum tutulacaq

    Sənaye
    17:14

    Ermənistanda partlayış və yanğın nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb

    Region
    17:11

    Elm və təhsil naziri Ağcabədidə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    17:11

    "Ödəniş xidməti təchizatçıları arasında hesablaşmaların həyata keçirilməsi Qaydası" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:06

    Əli Əsədov Rusiya Dəmir Yollarının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:06

    Azərbaycan Çinlə maliyyə texnologiyalarının inkişafını müzakirə edəcək

    Maliyyə
    17:02
    Foto

    "AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblər

    Maliyyə
    17:01

    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    Komanda
    17:01

    Meksika səfiri: Bakı və Mexiko siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunun keçirilməsi üzərində işləyir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti