Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ

Узбекистан намерен использовать Зангезурский коридор для перевозки стратегически важных грузов.

Об этом заявил Report первый заместитель председателя правления АО "Узбекские железные дороги" ("Узбекистон темир йуллари") Хикматулла Рахметов.

"В будущем, когда Зангезурский коридор заработает, Узбекистан будет рассматривать его для перевозки стратегически важных грузов как из страны, так и в страну, а также для соседних государств", - сказал он.

Он отметил, что сегодня сотрудничество с Азербайджаном развивается очень тесно, объемы грузоперевозок растут в математической прогрессии, и перевозятся практически все виды грузов. Через Азербайджан и Грузию развиваются транспортные коридоры.

"Потенциал Азербайджана в Среднем коридоре всем известен. Азербайджан играет ключевую роль и предоставляет транзитный коридор как в Европу, так и до Южной и Северной Америки, точно так же и в обратном направлении в страны Центральной Азии. Азербайджанские железные дороги нас очень сильно поддерживают", - подчеркнул он.

Рахметов добавил, что на заседании 83-го Совета стран участников железнодорожного транспорта СНГ в Баку стороны подтвердили тесное сотрудничество и партнерство. Он выразил благодарность Азербайджану за помощь узбекским коллегам в работе с новым портом Алят и подчеркнул, что отношения и сотрудничество будут только укрепляться, благодаря поддержке лидеров двух стран в развитии Среднего коридора.

"Мы сейчас видим новые маршруты, потенциальные маршруты, которые сегодня развиваются. Зангезурский коридор вскоре будет введен в эксплуатацию, и мы очень позитивно смотрим на него", - сказал Рахметов.

Он отметил, что данный коридор позволит увеличить транзитный потенциал Азербайджана, расширить экспорт и импорт грузов Узбекистана, а также грузопоток соседних стран - Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана. Коридор создаст дополнительные возможности для снижения стоимости транзита и станет значительным импульсом для развития международных перевозок через Средний коридор.

"Что касается стратегически важных грузов, таких как нефтепродукты и химические удобрения, то сегодня Узбекистан уже экспортирует их через территорию Азербайджана в Европу. Эти грузы важны для продовольственной и энергетической безопасности стран-партнеров и являются приоритетными для перевозки через Азербайджан", - заключил Рахметов.