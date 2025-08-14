Naxçıvanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aktivləşib

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qeyri-yaşayış binaları, torpaq sahələri, fərdi yaşayış və bağ evləri, əmlak komplekləri üzrə 4 926 mülkiyyət hüququnu qeydiyyata alaraq çıxarışla təmin edib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,8 % çoxdur.
7 ay ərzində bölgədə 129 qeyri-yaşayış binası, 2 528 torpaq sahəsi, 2 245 fərdi yaşayış və bağ evi və 24 əmlak kompleksi dövlət qeydiyyatına alınıb. 1 il əvvələ nisbətən qeydiyyata alınan qeyri-yaşayış binalarınının sayında 43,3 %, torpaq sahələrinin sayında 0,7 % , fərdi yaşayış və bağ evlərinin sayında 7,1 %, əmlak komplekslərinin sayında 9 % artım olub.