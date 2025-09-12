İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Moody's": "Azərbaycan Dəmir Yolları" əhəmiyyətli investisiyalara ehtiyac duyur

    İnfrastruktur
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:35
    Moody's: Azərbaycan Dəmir Yolları əhəmiyyətli investisiyalara ehtiyac duyur

    Orta Dəhlizin inkişafı Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın korporativ sektoru üçün strateji imkanlar açır.

    "Report"un "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, artıq region ölkələri ticarət və investisiyaların artımından faydalanırlar.

    Bildirilib ki, dəmir yolu sektorundan əlavə, logistika, tikinti, energetika və liman təsərrüfatı kimi sektorlarda da tələbat artıb ki, bu da böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır.

    "Yerli şirkətlər regional əlaqələrin və logistikanın yaxşılaşmasından faydalanırlar. İxracyönümlü sahələr Çin və Avropa bazarlarına çıxış, həmçinin regionlararası ticarətin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar əldə edirlər. Buraya ilk növbədə kənd təsərrüfatı məhsulları, kömür, metal və gübrə istehsalçıları daxildir", - hesabatda qeyd olunub.

    Reytinq agentliyi vurğulayıb ki, transformasiyada mərkəzi rol milli dəmir yolu operatorlarına - "Qazaxıstan Dəmir Yolları" SC ("Baa2" reytinqi, proqnoz - sabit), "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC və "Gürcüstan Dəmir Yolu" SC-yə məxsusdur.

    "Moody's"in qiymətləndirməsinə görə, yük axınının, o cümlədən yüksək gəlirli tranzit daşımalarının artmasından əsas faydalanan bu operatorlar olur, eyni zamanda, multimodal xidmətlər spektrini genişləndirirlər.

    Bununla yanaşı, agentlik böyük investisiya proqramları ilə bağlı yüksək maliyyə risklərini qeyd edir. Dəmir yolu şəbəkəsi daimi xidmət və modernizasiya tələb edir, köhnəlmiş logistika imkanları və gömrük prosedurlarındakı fərqlər tranziti mürəkkəbləşdirir. Hər üç operator buraxılış qabiliyyətinin artırılması və xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə böyük layihələr həyata keçirir. 

    "Moody's" "Azərbaycan Dəmir Yolları"ndakı vəziyyətə xüsusi diqqət yetirir. Hesabatda bildirilib ki, şirkət əhəmiyyətli investisiyalara ehtiyac duyur və dövlət dəstəyindən (birbaşa büdcə maliyyələşdirməsi və güzəştli şərtlər formasında) asılıdır.

    "Ötən il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin modernizasiyası başa çatdırılıb. Bu da onun buraxılış qabiliyyətini ildə 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər artırıb. ADY infrastruktura, hərəkət tərkibinə, rəqəmsallaşmaya və multimodal həllərə investisiya yatırmağa davam edəcək. Şirkətin maliyyə dayanıqlılığı dövlətdən asılıdır: əsas infrastruktur layihələri büdcə hesabına maliyyələşdirilir. 2024-cü ildə isə hökumət şirkətin balansını gücləndirmək üçün iri miqyaslı borcun kapitala çevrilməsini həyata keçirib", - hesabatda qeyd olunub.

