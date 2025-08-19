Hadrutda infrastruktur binası tikiləcək

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində infrastruktur binasının tikintisi və çoxmənzilli yaşayış binalarının təmiri nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti açıq tender elan edib.
Tenderdə iştirak haqqı 1 000 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 18-nə qədər Xidmətə təqdim edə bilərlər. Təkliflərə sentyabrın 18-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Layihənin ehtimal olunan qiyməti 4,631 milyon manatdır.