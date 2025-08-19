Haqqımızda

Hadrutda infrastruktur binası tikiləcək

Hadrutda infrastruktur binası tikiləcək Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində infrastruktur binasının tikintisi və çoxmənzilli yaşayış binalarının təmiri nəzərdə tutulur.
İnfrastruktur
19 avqust 2025 18:17
Hadrutda infrastruktur binası tikiləcək

Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində infrastruktur binasının tikintisi və çoxmənzilli yaşayış binalarının təmiri nəzərdə tutulur.

"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti açıq tender elan edib.

Tenderdə iştirak haqqı 1 000 manatdır.

İddiaçılar təkliflərini sentyabrın 18-nə qədər Xidmətə təqdim edə bilərlər. Təkliflərə sentyabrın 18-də, saat 12:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

Layihənin ehtimal olunan qiyməti 4,631 milyon manatdır.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В поселке Гадрут Ходжавендского района будет построено инфраструктурное здание

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Cəlilabadın 4 kəndini birləşdirən yola asfalt örtüyü çəkilib
Cəlilabadın 4 kəndini birləşdirən yola asfalt örtüyü çəkilib
19 avqust 2025 18:53
Bakıda Narkoloji Tibb Müəssisəsinin tikintisinin davam etdirilməsinə 18,5 milyon manat xərclənəcək
Bakıda Narkoloji Tibb Müəssisəsinin tikintisinin davam etdirilməsinə 18,5 milyon manat xərclənəcək
19 avqust 2025 18:22
Bu il taksi fəaliyyəti üçün qeydiyyat keçmiş sürücülərin sayı açıqlanıb
Bu il taksi fəaliyyəti üçün qeydiyyat keçmiş sürücülərin sayı açıqlanıb
19 avqust 2025 18:18
Quba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşır
FotoQuba-Xınalıq yolunda yeni körpünün inşası yekunlaşır
19 avqust 2025 16:50
Azərbaycanda ictimai nəqliyyat - avtobus parkını yeniləmək və infrastruktur qurmaq yatırım tələb edir
Azərbaycanda ictimai nəqliyyat - avtobus parkını yeniləmək və infrastruktur qurmaq yatırım tələb edir
19 avqust 2025 15:40
TBNM-də dar boğazların aradan qaldırılması üçün 18 milyard dollar tələb olunacaq
TBNM-də "dar boğazlar"ın aradan qaldırılması üçün 18 milyard dollar tələb olunacaq
19 avqust 2025 13:30
Qudyalçayın Köhnə Xaçmaz kəndindən keçən hissəsində yeni piyada körpüsü inşa olunub
FotoQudyalçayın Köhnə Xaçmaz kəndindən keçən hissəsində yeni piyada körpüsü inşa olunub
19 avqust 2025 12:37
Qazaxıstan Orta Dəhlizin inkişafı üzrə hökumətlərarası saziş hazırlayacaq
Qazaxıstan Orta Dəhlizin inkişafı üzrə hökumətlərarası saziş hazırlayacaq
19 avqust 2025 09:58
Azərbaycanda rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafiki dəyişib
FotoAzərbaycanda rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafiki dəyişib
19 avqust 2025 09:06
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib
19 avqust 2025 08:13

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi