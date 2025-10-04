Cəlilabadda şəhid adı daşıyan küçə asfaltlanıb
İnfrastruktur
- 04 oktyabr, 2025
- 19:29
Cəlilabadda şəhərdaxili küçələrdə asfaltlanma işləri davam etdirilir.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonda aparılan abadlıq-yenidənqurma işləri çərçivəsində yol-nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə şəhər ərazisində şəhid Məhərrəm Hüseynov küçəsi asfaltlanıb.
Qeyd edək ki, bundan öncə Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb.
Belə ki, Göytəpə şəhər ərazisində şəhid Rövşən İsmayılov küçəsi, İnqilab Niftullayev küçəsi, Yusif Məmmədəliyev küçəsi, şəhid Akif Xanışov küçəsi və Vasif Hüseynov adına 2 saylı tam orta məktəbin həyətində asfaltlanma işləri aparılıb.
Son xəbərlər
19:49
Video
Rusiyanın Ukraynada sərnişin qatarını atəşə tutması nəticəsində bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
19:38
Gürcüstanda etirazçılar prezident sarayının ərazisinə giriblər, DİN xəbərdarlıq edibRegion
19:32
Londondakı aksiyalarda onlarla etirazçı saxlanılıbDigər ölkələr
19:29
Foto
Cəlilabadda şəhid adı daşıyan küçə asfaltlanıbİnfrastruktur
19:20
Foto
III MDB Oyunlarında Azərbaycanın medal qazanan güləşçilərinin sayı yeddiyə çatıb - YENİLƏNİB-4Fərdi
19:17
Pakistanın Baş naziri Malayziyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
19:06
Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan daha bir turist ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:51
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Kəpəz"i məğlub edibFutbol
18:47
Foto