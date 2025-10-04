İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İnfrastruktur
    • 04 oktyabr, 2025
    • 19:29
    Cəlilabadda şəhid adı daşıyan küçə asfaltlanıb

    Cəlilabadda şəhərdaxili küçələrdə asfaltlanma işləri davam etdirilir.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, rayonda aparılan abadlıq-yenidənqurma işləri çərçivəsində yol-nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə şəhər ərazisində şəhid Məhərrəm Hüseynov küçəsi asfaltlanıb.

    Qeyd edək ki, bundan öncə Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb.

    Belə ki, Göytəpə şəhər ərazisində şəhid Rövşən İsmayılov küçəsi, İnqilab Niftullayev küçəsi, Yusif Məmmədəliyev küçəsi, şəhid Akif Xanışov küçəsi və Vasif Hüseynov adına 2 saylı tam orta məktəbin həyətində asfaltlanma işləri aparılıb.

