    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb

    Daxili siyasət
    • 13 sentyabr, 2025
    • 20:02
    Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb

    Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində əhalinin rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə bir sıra küçə və yollarda infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində asfaltlanma işləri aparılır.

    Belə ki, Göytəpə şəhər ərazisində şəhid Rövşən İsmayılov küçəsində 430 metr, İnqilab Niftullayev küçəsində 310 metr, Yusif Məmmədəliyev küçəsində 240 metr, şəhid Akif Xanışov küçəsində 315 metr və Vasif Hüseynov adına 2 saylı tam orta məktəbin həyətində asfaltlanma işləri yekunlaşıb. 

    Həmçinin Savalan küçəsində 110 metr və N.Nərimanov küçəsi ilə Savalan küçəsini birləşdirən döngədə 94 metr asfalt örtüyünün çəkilməsi üçün işlər yekunlaşıb, yaxın günlərdə asfaltlanma işləri tamamlanacaq.

    Cəlilabad asfalt yol

    20:02
