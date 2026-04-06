İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Zığ qəsəbəsi, Bibiheybət yolu və Salyan şossesində sürüşmə sahələri aktivləşib - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    • 06 aprel, 2026
    • 13:24
    Zığ qəsəbəsi, Bibiheybət yolu və Salyan şossesində sürüşmə sahələri aktivləşib - YENİLƏNİB

    Son günlər yağan intensiv yağıntılar nəticəsində Bakının Bibiheybət yolunda mövcud sürüşmə sahəsi aktivləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, eyni zamanda, Xətai rayonunun Zığ və Səbail rayonunun Badamdar qəsəbələrinin ərazisində, Salyan şossesində də mövcud sürüşmə sahələrində aktivlik qeydə alınıb:

    "Operativ Monitorinq Qrupu sürüşmə zonalarında müşahidələr aparır. Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən ərazilərdə müvafiq qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir".

    Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.

    Gülər Seymurqızı

    Bakının Bibiheybət yolunda torpaq sürüşməsi təhlükəsi ilə bağlı hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər nazirlikləri birgə məlumat yayıb.

    Məlumata görə, aramsız yağan yağışlar nəticəsində Səbail rayonu, Bibiheybət yolunun keçdiyi ərazidə torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb.

    Yaranmış vəziyyət nəzərə alınaraq, hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə qeyd olunan avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq qismən məhdudlaşdırılıb

    Sürücülərdən alternativ olaraq "20-ci sahə" adlanan ərazi vasitəsilə hərəkət etməklə köhnə Salyan şossesindən istifadə etmələri xahiş olunur.

    Hazırda ərazi nəzarətdə saxlanılır, vəziyyətin stabilləşdirilməsi və yolun təhlükəsiz istismarı üçün aidiyyəti qurumlarla birgə müvafiq tədbirlər görülür.

    Qeyd edək ki, aprelin 5-6-da Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntının miqdarı aylıq normadan 4 dəfə artıq olub.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Bibiheybət yolu Sürüşmə təhlükəsi
    Оползневые участки в поселке Зых, на дороге Бибиэйбат и Сальянском шоссе активизировались - ОБНОВЛЕНО

