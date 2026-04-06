Оползневые участки в поселке Зых, на дороге Бибиэйбат и Сальянском шоссе активизировались - ОБНОВЛЕНО

    • 06 апреля, 2026
    • 13:40
    В последние дни из-за интенсивных осадков зафиксирована активность на оползневом участке дороги Бибиэйбат.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

    По его словам, активность также наблюдается на оползневых участках в поселках Зых и Бадамдар, а также на Сальянском шоссе:

    "Оперативная мониторинговая группа проводит наблюдения в оползневых зонах. В настоящее время на территориях осуществляются надлежащие превентивные меры профильными структурами".

    Отметим, что 5-6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове количество выпавших осадков превысило месячную норму в 4 раза.

    Гюлер Сеймургызы

    На участке дороги Бибиэйбат в Сабаильском районе Баку возникла угроза оползня, в связи с чем движение автотранспорта на территории частично ограничено.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на совместное заявление Государственного агентства автомобильных дорог, МЧС и МВД.

    Отмечается, что причиной угрозы оползня стали непрекращающиеся дожди.

    Для обеспечения безопасности участников движения водителей просят пользоваться альтернативным маршрутом - Сальянским шоссе, на которое можно выехать через "20-й участок".

    "В настоящее время территория находится под контролем, совместно с профильными структурами принимаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации дороги", - говорится в заявлении.

    Угроза оползня Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ограничение движения Подтопления в Баку
    Zığ qəsəbəsi, Bibiheybət yolu və Salyan şossesində sürüşmə sahələri aktivləşib - YENİLƏNİB

