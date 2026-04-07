İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub

    Hadisə
    • 07 aprel, 2026
    • 09:30
    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub

    Xəzər dənizində növbəti dəfə zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 07:35-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3, dərinliyi 72 km olub.

    Qeyd edək ki, aprelin 7-si saat 05:55-də də Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub.

    Azərbaycanda zəlzələ Zəlzələ Xəzər dənizi Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
    В Каспийском море вновь произошло землетрясение

