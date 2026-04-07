Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub
Hadisə
- 07 aprel, 2026
- 09:30
Xəzər dənizində növbəti dəfə zəlzələ olub.
Bu barədə "Report"a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 07:35-də qeydə alınan yeraltı təkanın maqnitudası 3, dərinliyi 72 km olub.
Qeyd edək ki, aprelin 7-si saat 05:55-də də Xəzər dənizində 4,3 maqnitudalı zəlzələ olub.
