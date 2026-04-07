В Каспийском море вновь произошло землетрясение
- 07 апреля, 2026
- 09:43
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом сообщили Report в Бюро исследований землетрясений.
Магнитуда землетрясения составила 3, очаг залегал на глубине - 72 км.
Отметим, что сегодня в 05:55 в Каспийском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
