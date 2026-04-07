ANAMA rəsmisi: Mina hadisələrinin əksəriyyəti vətəndaşların təhlükəsizliyə riayət etməməsindən baş verir
- 07 aprel, 2026
- 15:53
Təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, mina hadisələrinin əksəriyyəti vətəndaşların təhlükəsizliyə riayət etməməsi səbəbindən baş verir.
"Report" xəbər verir ki, bunu ANAMA-nın Aparat rəhbəri Rauf Hüseynov "Böyük Qayıdış naminə təhlükəsiz gələcək" adlı tədbirdə deyib.
O qeyd edib ki, mina və partlamamış hərbi sursatlar yalnız fiziki maneə deyil:
"Onlar illər boyu insanların həyatını, arzularını və gələcək planlarını girov saxlayan "görünməz müharibə"nin qalıqlarıdır. Mövcud rəqəmlər bu təhlükənin miqyasını bütün ağrısı ilə göz önünə qoyur. Son 30 ildə 3500-dən çox soydaşımız mina qurbanı olub. Vətən müharibəsindən (2020-ci ilin noyabr ayından) bu günədək baş vermiş 259 mina partlayışı nəticəsində 421 nəfər zərər çəkib. Onlardan 72 nəfəri həyatını itirib. 349 nəfəri isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb".
O əlavə edib ki, ANAMA və prosesə cəlb olunmuş digər tərəfdaş qurumlar tərəfindən Vətən müharibəsindən sonra bu günədək 262 min 26 hektar ərazi təmizlənib, 246 min 585 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.