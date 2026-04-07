    Daxili siyasət
    07 aprel, 2026
    • 15:53
    ANAMA rəsmisi: Mina hadisələrinin əksəriyyəti vətəndaşların təhlükəsizliyə riayət etməməsindən baş verir
    Rauf Hüseynov

    Təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, mina hadisələrinin əksəriyyəti vətəndaşların təhlükəsizliyə riayət etməməsi səbəbindən baş verir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ANAMA-nın Aparat rəhbəri Rauf Hüseynov "Böyük Qayıdış naminə təhlükəsiz gələcək" adlı tədbirdə deyib.

    O qeyd edib ki, mina və partlamamış hərbi sursatlar yalnız fiziki maneə deyil:

    "Onlar illər boyu insanların həyatını, arzularını və gələcək planlarını girov saxlayan "görünməz müharibə"nin qalıqlarıdır. Mövcud rəqəmlər bu təhlükənin miqyasını bütün ağrısı ilə göz önünə qoyur. Son 30 ildə 3500-dən çox soydaşımız mina qurbanı olub. Vətən müharibəsindən (2020-ci ilin noyabr ayından) bu günədək baş vermiş 259 mina partlayışı nəticəsində 421 nəfər zərər çəkib. Onlardan 72 nəfəri həyatını itirib. 349 nəfəri isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb".

    O əlavə edib ki, ANAMA və prosesə cəlb olunmuş digər tərəfdaş qurumlar tərəfindən Vətən müharibəsindən sonra bu günədək 262 min 26 hektar ərazi təmizlənib, 246 min 585 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Son xəbərlər

    16:20

    İttihamlar, ədavət və məhkəmə predmeti: Opera və Balet Teatrında nə baş verir? – ARAŞDIRMA

    İncəsənət
    16:17

    Tramp: Bu gecə bütöv bir sivilizasiya məhv olacaq

    Digər
    16:16

    Türkiyənin sülhsevər mövqeyi - rəsmi Ankaranın regional münaqişələrin həllində rolu - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    ABŞ İranın Xarq adasındakı hərbi obyektlərə hücum edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:11

    Abdelatti İraq və Pakistandan olan həmkarları ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    16:09

    AFFA tərəfindən cəzalandırılan Adil Şükürov: "Artıq söz deməmişəm, söyüş söyməmişəm"

    Futbol
    16:01

    Aİ yeni enerji tədbirləri paketi ilə bağlı müddətləri açıqlamaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    16:01
    Foto

    Azərbaycanın sədrliyi ilə AQEM Yüksək Səviyyəli Şəxslər Komitəsinin növbəti iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    15:55

    Ermənistanda partiya və seçki bloklarının adlarına məhdudiyyətlər qoyulur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti