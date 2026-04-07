    • 07 апреля, 2026
    • 16:15
    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Большинство минных инцидентов в Азербайджане происходит из-за несоблюдения гражданами правил безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рауф Гусейнов на мероприятии "Безопасное будущее во имя Великого возвращения" в Баку.

    По его словам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются не только физическим препятствием для восстановления освобожденных территорий, но и серьезной гуманитарной угрозой.

    "Они являются остатками "невидимой войны", которая годами держит в заложниках жизни людей, их мечты и будущее", - подчеркнул он.

    Гусейнов привел тревожную статистику: за последние 30 лет более 3 500 граждан Азербайджана стали жертвами мин. С ноября 2020 года по настоящее время произошло 259 минных инцидентов, в результате которых пострадал 421 человек.

    "Из них 72 человека погибли, 349 получили травмы различной степени тяжести", - добавил он.

    Глава аппарата ANAMA также подчеркнул, что после Отечественной войны на освобожденных землях очищено 262 026 гектаров территорий, выявлено и обезврежено 246 585 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рауф Гусейнов Разминирование территорий Великое возвращение 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    ANAMA rəsmisi: Mina hadisələrinin əksəriyyəti vətəndaşların təhlükəsizliyə riayət etməməsindən baş verir

    Последние новости

    16:21

    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Другие страны
    16:15

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Внутренняя политика
    16:13

    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Другие страны
    16:07

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Другие страны
    16:06

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Бизнес
    16:05

    США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    15:50

    Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:46

    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    Другие страны
    Лента новостей