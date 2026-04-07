ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

Большинство минных инцидентов в Азербайджане происходит из-за несоблюдения гражданами правил безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рауф Гусейнов на мероприятии "Безопасное будущее во имя Великого возвращения" в Баку.

По его словам, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются не только физическим препятствием для восстановления освобожденных территорий, но и серьезной гуманитарной угрозой.

"Они являются остатками "невидимой войны", которая годами держит в заложниках жизни людей, их мечты и будущее", - подчеркнул он.

Гусейнов привел тревожную статистику: за последние 30 лет более 3 500 граждан Азербайджана стали жертвами мин. С ноября 2020 года по настоящее время произошло 259 минных инцидентов, в результате которых пострадал 421 человек.

"Из них 72 человека погибли, 349 получили травмы различной степени тяжести", - добавил он.

Глава аппарата ANAMA также подчеркнул, что после Отечественной войны на освобожденных землях очищено 262 026 гектаров территорий, выявлено и обезврежено 246 585 мин и неразорвавшихся боеприпасов.