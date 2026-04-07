FHN: Suçəkmə işləri gecə saatlarında fasiləsiz davam etdirilib
- 07 aprel, 2026
- 09:14
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (АРТ) qüvvələri tərəfindən intensiv yağışlarla əlaqədar yaranan fəsadların aradan qaldırılması işləri ötən gün və gecə saatlarında fasiləsiz davam etdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hazırda Bakı şəhərinin Nizami, Sabunçu, Suraxanı, Binəqədi və Səbail rayonlarında, Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xızı, Şabran və Xaçmaz rayonları ərazisində müvafiq təhlükəsizik tədbirlərinin görülməsi, o cümlədən suçəkmə işləri həyata keçirilir.
Qeyd edək ki, fəsadların aradan qaldırılması tədbirləri FHN-in Mülki Müdafiə Qoşunları, Dövlət Yanğından Mühafizə, Xüsusi Riskli Xilasetmə, Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət xidmətləri, eləcə də Bakı və Sumqayıt Regional mərkəzlərinin qüvvələri tərəfindən həyata keçirilir.