МЧС: В Баку и регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ливней

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает работы по ликвидации последствий проливных дождей в Баку и ряде регионов Азербайджана.

Как сообщили Report в МЧС, необходимые меры безопасности, включая откачку воды, проводятся в Низаминском, Сабунчинском, Сураханском, Бинагадинском и Сабаильском районах Баку, а также в Сумгайыте, Абшеронском, Хызынском, Шабранском и Хачмазском районах.

В ведомстве отметили, что работы по устранению последствий интенсивных осадков велись непрерывно на протяжении минувшего дня и ночи и продолжаются в усиленном режиме.

К ликвидации последствий привлечены силы Гражданской обороны МЧС, Государственной службы пожарной охраны, Государственной службы спасения особого риска, Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах, а также Бакинского и Сумгайытского региональных центров.