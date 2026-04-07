    UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinə iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 09:14
    UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinə iki oyunla start veriləcək

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün 1/4 final mərhələsinə start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Real" evdə "Bavariya" ilə üz-üzə gələcək. "Arsenal" isə səfərdə "Sportinq"in qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

    7 aprel

    23:00. "Real" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)

    23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 14-15-də keçiriləcək.

