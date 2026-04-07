UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinə iki oyunla start veriləcək
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 09:14
UEFA Çempionlar Liqasında bu gün 1/4 final mərhələsinə start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
"Real" evdə "Bavariya" ilə üz-üzə gələcək. "Arsenal" isə səfərdə "Sportinq"in qonağı olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar
7 aprel
23:00. "Real" (İspaniya) - "Bavariya" (Almaniya)
23:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin cavab oyunları aprelin 14-15-də keçiriləcək.
