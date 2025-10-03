İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:11
    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    Bu gün saat 22:00-dan Bakının Nərimanov rayonunun Xətai prospektində (Mirəli Qaşqay küçəsi ilə kəsişmədən Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə) aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmir işləri bitənədək 07:00-24:00 saat aralığında qismən, 24:00-07:00 saat aralığında isə hissə-hissə, tam məhdudlaşdırılacaq.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları və öncədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Xətai prospekti məhdudiyyət

    Son xəbərlər

    16:31
    Foto

    Göyçay və Ağdaşda restoranlarda vəhşi heyvan və quşların saxlanılması aşkarlanıb

    Hadisə
    16:31

    Britaniyada matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    16:29

    III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastları növbəti medalını qazanıb

    Fərdi
    16:24

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti