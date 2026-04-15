    İnfrastruktur
    • 15 aprel, 2026
    • 08:24
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    6. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    7. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    8. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lisey istiqamətində;

    9. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Məhəmməd Hadi küçəsi, "Əhmədli" metrostansiyasının ətrafı;

    11. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    12. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    13. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

    15. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

