    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    15 апреля, 2026
    08:29
    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. Проспект Бабека, в направлении центра;

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Улица Мухаммеда Хади, у станции метро "Ахмедлы";

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    12. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    14. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;

    15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

