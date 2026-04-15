В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта
- 15 апреля, 2026
- 08:29
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Мухаммеда Хади, у станции метро "Ахмедлы";
11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Бинагадинское шоссе, от станции метро "Азадлыг проспекти" в направлении поселка Бинагади;
15. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.