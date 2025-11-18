İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 18 noyabr, 2025
    • 08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. "20 Yanvar" dairəsində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    7. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    10. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    11. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    12. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    NİİM tıxac Bakı
    Foto
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:10
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:52

    Çin və Vyetnam HDQ 19-20 noyabr tarixlərində Tonkin körfəzində patrul xidməti həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    07:31
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-də səfərdədir

    Xarici siyasət
    07:28

    Əməkdar artist Yadigar Muradov vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    07:17
    Foto

    Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    07:11

    Maduro ABŞ administrasiyası ilə dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:44

    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    Daxili siyasət
    06:27

    Horovlu sakini: İlk olaraq yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edəcəyik

    Daxili siyasət
    06:24

    "Reuters": Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini imzalamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti