На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.