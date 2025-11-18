Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 18 ноября, 2025
    • 08:22
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Круг "20 Января";

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

