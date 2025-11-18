На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 18 ноября, 2025
- 08:22
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг "20 Января";
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Кёроглу Рахимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
12. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.