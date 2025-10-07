Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2025
    • 08:12
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    10. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    11. Zərifə Əliyeva küçəsində sıxlıq müşahidə olunur.

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

