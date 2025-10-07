Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI
- 07 oktyabr, 2025
- 08:12
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.
Hazırda yollardakı vəziyyət:
1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;
3. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;
5. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;
6. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;
7. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;
8. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;
9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;
10. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;
11. Zərifə Əliyeva küçəsində sıxlıq müşahidə olunur.