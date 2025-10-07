Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2025
    • 08:25
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Тбилиси от перекрестка с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января"

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    8. Улица Узеира Гаджибейли до перекрестка с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Проспект нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

    11. На улице Зарифы Алиевой.

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

