На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 07 октября, 2025
- 08:25
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Тбилиси от перекрестка с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января"
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Улица Узеира Гаджибейли до перекрестка с проспектом Азадлыг;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Проспект нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
11. На улице Зарифы Алиевой.