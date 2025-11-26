İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 08:13
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    4. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    9. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

