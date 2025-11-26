Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 08:18
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

