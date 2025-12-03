İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 03 dekabr, 2025
    • 08:20
    Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    8. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    10. Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən "Statistika" dairəsi istiqamətində;

    11. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    12. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, "Qış parkı"nın qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində;

    14. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    15. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    16. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı şəhəri
    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:43

    KİV: Honqkonqda yanğının əsas səbəbi korrupsiya olub

    Digər ölkələr
    08:41

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.12.2025)

    Maliyyə
    08:20

    Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:03

    FTB Epşteynin işi ilə bağlı çox material açıqlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    07:45

    Rubio Ukrayna danışıqlarında mübahisə doğuran əsas müddəanı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    07:18

    Politico: Mask Vensin ABŞ-nin növbəti prezidenti olacağına inanır

    Digər ölkələr
    06:50

    "Bitkoin" və "Ethereum" əhəmiyyətli qiymət artımı nümayiş etdirir

    Maliyyə
    06:16

    "SpaceX" internet peyklərinin yeni qrupunu orbitə çıxarıb

    İKT
    05:21

    Kolumbiya prezidentindən Trampa müraciət: Suverenliyimizə hücum müharibə elanıdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti