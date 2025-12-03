Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 03 декабря, 2025
    • 08:25
    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    8. Проспект Бабека, в направлении центра;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    12. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    13. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

    14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    15. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    16. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
    Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb
    Elvis

    Последние новости

    08:45

    В Тамбовской области РФ после атаки БПЛА возник пожар на нефтебазе

    В регионе
    08:25

    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:17

    Япония выделит Украине средства на разминирование

    Другие страны
    07:52

    SCMP: Коррупция стала важной причиной пожара в Гонконге

    Другие страны
    07:16

    Рубио назвал ключевой пункт спора в переговорах по Украине

    Другие страны
    06:37

    ФБР продолжает работать над публикацией материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    06:07

    Politico: Маск считает, что Вэнс будет следующим президентом США

    Другие страны
    05:48

    Биткойн и Ethereum демонстрируют значительный рост

    Финансы
    05:20

    Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

    ИКТ
    Лента новостей