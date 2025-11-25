İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakıda 17 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    • 25 noyabr, 2025
    • 08:16
    Bakıda 17 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Aeroport şosesi, hava limanı istiqamətində;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    12. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    13. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    14. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    15. Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən "Statistika" dairəsi istiqamətində;

    16. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    17. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    yol tıxac Bakı
    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    09:16

    Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb

    Hadisə
    09:11
    Video

    Bakıda evdə yanğın olub, iki nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    09:08
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ləmbəli kəndinin adını ermənilər iki dəfə dəyişiblər"

    Daxili siyasət
    09:08

    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirəcək

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)

    Maliyyə
    09:03

    "Unibank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:01

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" İtaliyada "Napoli" ilə qarşılaşacaq

    Futbol
    09:00

    Çinin yeni tip enerji sisteminə sərmayəsinin 900 milyard dollara çatacağı gözlənilir

    Digər ölkələr
    08:50

    Yaponiya və ABŞ liderləri Ukraynanı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti