В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 25 ноября, 2025
    • 08:27
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Аэропортовское шоссе, в направлении аэропорта;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

    15. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;

    16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

    17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Bakıda 17 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

