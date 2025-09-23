İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2025
    • 08:17
    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    8. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    9. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    12. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    13. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    15. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakı tıxac
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:33

    Zelenski ilə görüşdə Tokayev münaqişənin diplomatiya yolu ilə həllinin tərəfdarı olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    08:17

    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI

    İnfrastruktur
    07:47

    Nazir: "Yaponiyanın Fələstini tanıması zaman məsələsidir"

    Digər ölkələr
    07:26

    Türkiyə Prezidenti: "Avropa Ukraynaya daima yardım göstərə bilməz"

    Digər ölkələr
    06:41

    Murad Əhmədiyev: "Güclü idmançı olmaq üçün öz üzərində həmişə işləməlisən"

    Komanda
    06:29

    Laçın şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:17

    Həsrət Cəfərov: "Yarışlarda bir səhv bağışlanmır"

    Komanda
    06:09

    Güləş üzrə ikiqat dünya çempionu: "Titulları qorumaq və sayını artırmaq lazımdır"

    İdman
    05:41
    Foto

    Azərbaycanla Surinam arasında viza rejimi qismən ləğv edilir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti