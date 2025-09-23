На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Улица 28 Мая - от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.