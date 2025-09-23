На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Улица 28 Мая - от перекрестка с улицей Пушкина до перекрестка с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    12. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

    13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    14. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    15. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.

