Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub
İnfrastruktur
- 29 sentyabr, 2025
- 11:03
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 4-5-də Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.
Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, eyni zamanda, sentyabrın 29-dan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunur.
Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.
Son xəbərlər
11:29
Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Asiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"İKT
11:29
Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olubFutbol
11:29
Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıbEkologiya
11:26
Foto
ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıbİnfrastruktur
11:23
"PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edirİKT
11:19
Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdirDigər ölkələr
11:15
III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3Fərdi
11:15
İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏYXarici siyasət
11:14