    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:03
    Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün oktyabrın 4-5-də Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

    Bu barədə "Report" ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, eyni zamanda, sentyabrın 29-dan etibarən həftəiçi günlərdə Bakı-Ağstafa və Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə reyslərlə, həmçinin hər gün Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə səfərlər təşkil olunur.

    Biletləri Bakı və Gəncə Dəmiryol Vağzallarının kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərsiniz.

