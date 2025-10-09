İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 201 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:22
    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 201 mənzil əlavə olunub

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (Fond) satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsində yerləşən yaşayış kompleksində daha 201 yeni, tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib.

    "Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla, aylıq ödənişləri 347 manatdan başlayır.

    Yeni mənzillər seçim üçün oktyabrın 17-si saat 15:00-dan açıq olacaq. Vətəndaşlar təqdim olunan yaşayış sahələrinin siyahısı ilə bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.

    Müraciətlərin qəbulu və mənzil seçimi Elektron hökumət portalına (e-gov.az) inteqrasiya edilmiş Elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi üzərindən həyata keçirilir.

    İndiyə qədər satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində 8 255 kirayə müqaviləsi bağlanıb.

