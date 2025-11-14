İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 3 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:51
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 3 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 3 milyon 476,1 min sərnişin daşınıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 106,5 min sərnişin və yaxud 3,2 % çoxdur.

    10 ayda hava yolu ilə daşımaların 99,9 %-i dövlət, 0,1 %-i isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib.

    Hesabat dövründə bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 5,6 % və yaxud 19,2 min ton azalaraq 322 min ton olub.

    2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 198,3 milyon ton olub. Yüklərin 0,2 %-i hava yolu ilə daşınıb.

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC yük daşıma sərnişin daşıma

