Azərbaycanda ötən il dəmir yolu ilə 17 milyon tona yaxın yük daşınıb
İnfrastruktur
- 19 yanvar, 2026
- 15:05
Ötən il Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 16 milyon 821,4 min ton təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü illə müqayisədə 1 milyon 743,9 min ton və ya 9,4 % azdır.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 243,2 milyon ton olub. Yüklərin 6,9 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.
Son xəbərlər
15:43
Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilərFutbol
15:37
Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbMaliyyə
15:24
Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"Fərdi
15:24
Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıbEnergetika
15:21
Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:21
Foto
Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
15:19
Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçibRegion
15:15
Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"Fərdi
15:15