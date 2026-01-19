İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycanda ötən il dəmir yolu ilə 17 milyon tona yaxın yük daşınıb

    İnfrastruktur
    • 19 yanvar, 2026
    • 15:05
    Azərbaycanda ötən il dəmir yolu ilə 17 milyon tona yaxın yük daşınıb

    Ötən il Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 16 milyon 821,4 min ton təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü illə müqayisədə 1 milyon 743,9 min ton və ya 9,4 % azdır.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 243,2 milyon ton olub. Yüklərin 6,9 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.

    dəmir yolu "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC Dövlət Statistika Komitəsi yük daşıma
    В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов

    Son xəbərlər

    15:43

    Andres İnyesta Mərakeş millisinin məşqçilər korpusunda yer ala bilər

    Futbol
    15:37

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:24

    Yaylagül Ramazanova: "Hədəfim Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    15:24

    Ötən il Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 23 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    15:21

    Putinin xüsusi nümayəndəsi Davosda ABŞ nümayəndələri ilə görüşəcək - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    15:19

    Karapetyanın "Güclü Ermənistan" partiyası qeydiyyatdan keçib

    Region
    15:15

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: "Su idman növləri üzrə peşəkar kadrlarımız azdır"

    Fərdi
    15:15

    Azərbaycanda ötən il informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti