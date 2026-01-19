В Азербайджане в 2025 году по железной дороге перевезено около 17 млн тонн грузов
Инфраструктура
- 19 января, 2026
- 15:34
В Азербайджане железнодорожным транспортом в 2025 году перевезено 16 млн 821,4 тыс. тонн грузов или 6,9 % от общего объема грузов, перевезенного транспортными компаниями.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Согласно данным, это на 1 млн 743,9 тыс. тонн или на 9,4 % меньше по сравнению с 2024 годом.
Отметим, что в 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 243,2 млн тонн.
