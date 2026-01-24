İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımaların dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 24 yanvar, 2026
    • 12:47
    Ötən il Azərbaycanda beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı ilə 13 milyard 845 milyon 247,8 min ABŞ dolları dəyərində 6 milyon 373 min 182,7 ton məhsul daşınıb.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü ilə nisbətən müvafiq olaraq 10,7 % və 7,7 % çoxdur.

    2025-ci ildə avtomobil nəqliyyatı ilə 2 milyard 521 milyon 545,8 min ABŞ dolları (20 % çox) dəyərində 2 milyon 708 min 389,7 ton (16,6 % çox) yük ixrac olunub, 11 milyard 323 milyon 701,9 min ABŞ dolları (8,8 % çox) dəyərində 3 milyon 664 min 793 ton (2 % çox) yük idxal edilib.

