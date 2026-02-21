İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 30 %-dən çox azaldıb

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 15:45
    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 30 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 8 milyon 251,49 min ABŞ dolları dəyərində mebel və onun hissələrini idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin yanvar ilə müqayisədə 17 milyon 3 milyon 593,52 min ABŞ dolları və ya 30,3 % azdır.

    Hesabat ayında mebel və onun ehtiyat hissələrinin idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,63 %-ni təşkil edib.

    Hesabat ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

