    Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankı ilə aviasiya layihələrini müzakirə edib

    • 15 aprel, 2026
    • 13:38
    Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankı ilə aviasiya layihələrini müzakirə edib

    Azərbaycan və Asiya İnkişaf Bankı (ADB) arasında dəmir yolu, metro və aviasiya sahələrində icra olunan layihələr müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    Müzakirələr nazirin ADB-nin Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin Baş direktoru Leah Gutierrezin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə baş tutub.

    "Görüşdə ADB və Azərbaycan arasında uzunmüddətli və strateji əməkdaşlığın inkişafı, eləcə də nəqliyyat sektorunda həyata keçirilən iri layihələr ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Həmçinin dəmir yolu, metro və aviasiya sahələrində icra olunan və planlaşdırılan layihələr, əlavə maliyyələşdirmə imkanları, qərarların sürətləndirilməsi mexanizmləri, eləcə də rəqəmsallaşma və dayanıqlı inkişaf istiqamətlərində əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə etdik"-deyə nazir qeyd edib.

    Xatırladaq ki, İndiyə qədər ADB Azərbaycanda 145 layihə üzrə təxminən 5,5 milyard ABŞ dolları məbləğində maliyyələşmə həyata keçirib. Ən böyük maliyyələşdirmə istiqamətləri nəqliyyat (1,5 milyard ABŞ dolları) və energetikadır (1,7 milyard ABŞ dolları).

    Yeni tərəfdaşlıq strategiyası çərçivəsində ADB Azərbaycana 2,5 milyard ABŞ dollarına qədər investisiya yatırmağa hazırdır.

    ADB 1966-cı ildə yaradılıb, Baş qərargahı Manilada yerləşir. Bank 69 səhmdar ölkəni birləşdirir, onlardan 50-si Asiya-Sakit okean regionu dövlətləridir. Azərbaycan 1999-cu ildən ADB-nin üzvüdür.

    Azerbaijan discusses aviation projects with Asian Development Bank

