    ASCO 9 ayda təhvil verdiyi tullantıların həcmini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:07
    ASCO 9 ayda təhvil verdiyi tullantıların həcmini açıqlayıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) gəmiləri və sahil obyektləri üzrə 0,66 ton kağız, 0,58 ton plastmas, 14,9 ton qara metal və 5,4 ton əlvan metal təkrar emala göndərilib.

    Bu barədə "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, 9 ay ərzində gəmilərdən 83 m³ plastmas, 414,2 m³ qida qalığı, 434,7 m³ məişət tullantısı (kağız-karton, əski, şüşə, metal və s.), 35,6 m³ istismar tullantısı, 184,2 m³ neft qalığı-şlam, 2 663,5 m³ döşəməaltı lyal su, 73 419 m³ məişət təsərrüfat çirkab su təhvil verilməklə ərazidən kənarlaşdırılıb.

    Məlumata əsasən, bu dövrdə ASCO-nun sahil obyektləri üzrə 14 ton yanmış qəlib qumu, 1 406,8 ton abraziv (gəmi gövdəsindən çıxan pas-boya-çınqıl-qum qarışığı), 59 045 ton məişət çirkab suyu, 1 123,9 ton neftli döşəməaltı-lyal su, 157,5 ton sürtgü yağı, 3 413,3 m³ məişət tullantısı (kağız-karton, taxta, əski, şüşə, metal, butulka və s.), 482 m³ qida qalığı, 166,8 m³ polimer əsaslı və plastmas tullantı, 71 m³ yağlı və neftli tullantı, 102,8 m³ rezin tullantı, 170,6 m³ istismar tullantısı, 0,084 m³ tibbi tullantı aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    ASCO tullantı

