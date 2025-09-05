ASCO-nun Müşahidə Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib
İnfrastruktur
- 05 sentyabr, 2025
- 18:06
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) Müşahidə Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib.
Bu barədə "Report"a ASCO-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, iclasda ASCO-nun inkişaf istiqamətləri, ümumi fəaliyyət planı və gündəlikdə olan məsələləri ilə bağlı müzakirə aparılıb, müvafiq qərarlar qəbul edilib.
"Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi"nin (AZCON) əsas hədəfləri onun idarəetməsinə verilmiş dövlət müəssisələrində müasir korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq edilməsini, eləcə də bu müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin və maliyyə dayanıqlılığının artırılmasını təmin etməkdir.
Son xəbərlər
18:46
Foto
Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun inşası üzrə işlər davam etdirilir - FOTOREPORTAJİnfrastruktur
18:41
Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi açılıb, saxlanılan varHadisə
18:38
Azərbaycan Argentina ilə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirilməsini müzakirə edibBiznes
18:34
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində əmək müqavilələrinin sektorlar üzrə bölgüsü açıqlanıbBiznes
18:26
Daşkəsənin Alaxançallı kəndinə sel gəlib, bir sıra fəsadlar törədibHadisə
18:16
Astarada kütləvi zəhərlənmə olub, 15 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 2-nin vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİBSağlamlıq
18:09
Əhmədbəyli-Horadiz-Mincivan-Ağbənd avtomobil yolunda işlər gələn il tamamlanacaqİnfrastruktur
18:07
Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi riskləri üzrə maarifləndirici buklet hazırlanıbDin
18:06