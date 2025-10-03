AAYDA: Laza kəndinin yolu lil və palçıqdan təmizlənib
- 03 oktyabr, 2025
- 13:28
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Qusar rayonunun Laza kəndinin yolunu lildən və palçıqdan təmizləyib.
"Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən gün gecə saatlarından etibarən kənd ərazisində dağlıq sahələrdən kəndə doğru yenidən palçıq və lil axını müşahidə olunub. Nəticədə mövcud avtomobil yolunun hərəkət hissəsi çirklənib, bu da nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində müəyyən çətinliklərə səbəb olub.
Mövcud vəziyyətlə bağlı dərhal Agentliyin texnikası və canlı qüvvəsi əraziyə cəlb edilib. Görülən operativ tədbirlər nəticəsində yolun hərəkət hissəsi palçıq və lil kütləsindən təmizlənib, nəqliyyatın hərəkəti qismən bərpa olunub.
Hazırda ərazidə təmizləmə və bərpa işləri intensiv şəkildə davam etdirilir.
Xatırladaq ki, son günlər ərzində dağlıq ərazilərdən gələn lil və palçıq axını nəticəsində yolun hərəkət hissəsinin çirklənməsi halları mütəmadi olaraq müşahidə olunur. Lakin hər bir halda Agentliyin əraziyə cəlb olunmuş texnikası və əməkdaşları operativ müdaxilə həyata keçirir və yolla hərəkət tez bir zamanda bərpa olunur.