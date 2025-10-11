İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    "Xaç atası"nın həyat yoldaşı vəfat edib

    İncəsənət
    • 11 oktyabr, 2025
    • 23:41
    Xaç atasının həyat yoldaşı vəfat edib

    Amerikalı aktrisa Dayan Keaton 79 yaşında Kaliforniyada vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, aktrisanın ölüm xəbərini "People" jurnalı yayıb.

    Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, Kiton 1946-cı ildə Los-Ancelesdə anadan olub. Aktrisa kinoda debütünü "Aşiqlər və başqa qəriblər" (1970) komediyasında edib.

    O, Frensis Ford Koppolanın "Xaç atası" (1972) (Mayklın (Al Paçino) həyat yoldaşı Key Adams (Dayan Kiton) filmində və Vudi Allenin "Sevgi və Ölüm" (1975) və "Anni Holl" (1977) filmlərindəki işinə görə şöhrət qazanıb.

    Kiton "Oskar", "Qızıl Qlobus" və "BAFTA" mükafatlarına layiq görülüb.

