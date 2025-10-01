Kino Agentliyinin film layihələri üzrə pitçinq nəticələrinin açıqlanacağı tarix bilinib
- 01 oktyabr, 2025
- 17:33
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi (ARKA) tərəfindən elan edilən 2025-ci il üzrə "Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi"nin pitçinq mərhələsi yekunlaşıb.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, pitçinq mərhələsi dörd sessiya üzrə təşkil olunub və hər sessiya canlı yayım vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim edilib.
Müsabiqəyə ümumilikdə 41 şirkət tərəfindən 88 film layihəsi təqdim olunub. Onlardan 17-si əvvəllər ARKA-dan maliyyə dəstəyi almış, 24-ü isə ilk dəfə müraciət edən şirkətlərin layihələridir.
Həmçinin qeyd olunub ki, builki müsabiqənin xüsusiyyətlərindən biri özəl sektorun fəal iştirakı olub.
Təqdim edilən büdcələrə əsasən, layihə xərclərinin təxminən 31 faizi özəl şirkətlər, 69 faizi isə dövlət dəstəyi hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur. Bu göstərici kino sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığının güclənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Məlumata əsasən, seçim nəticəsində 29 layihə pitçinq mərhələsinə buraxılıb ki, bunlar aşağıdakılardır.
- 6 tammetrajlı bədii film;
- 8 qısametrajlı bədii film;
- 4 bədii-sənədli film;
- 3 sənədli film;
- 5 animasiya filmi;
- 3 tələbə filmi.
Seçim Komissiyası və Ekspert Şurasının yekun iclası 7 oktyabr 2025-ci il tarixində keçiriləcək və qalib layihələrin siyahısı ictimaiyyətə açıqlanacaq.