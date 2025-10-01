İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Kino Agentliyinin film layihələri üzrə pitçinq nəticələrinin açıqlanacağı tarix bilinib

    İncəsənət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 17:33
    Kino Agentliyinin film layihələri üzrə pitçinq nəticələrinin açıqlanacağı tarix bilinib

    Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi (ARKA) tərəfindən elan edilən 2025-ci il üzrə "Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsi"nin pitçinq mərhələsi yekunlaşıb.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, pitçinq mərhələsi dörd sessiya üzrə təşkil olunub və hər sessiya canlı yayım vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim edilib.

    Müsabiqəyə ümumilikdə 41 şirkət tərəfindən 88 film layihəsi təqdim olunub. Onlardan 17-si əvvəllər ARKA-dan maliyyə dəstəyi almış, 24-ü isə ilk dəfə müraciət edən şirkətlərin layihələridir.

    Həmçinin qeyd olunub ki, builki müsabiqənin xüsusiyyətlərindən biri özəl sektorun fəal iştirakı olub.

    Təqdim edilən büdcələrə əsasən, layihə xərclərinin təxminən 31 faizi özəl şirkətlər, 69 faizi isə dövlət dəstəyi hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur. Bu göstərici kino sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığının güclənməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Məlumata əsasən, seçim nəticəsində 29 layihə pitçinq mərhələsinə buraxılıb ki, bunlar aşağıdakılardır.

    - 6 tammetrajlı bədii film;

    - 8 qısametrajlı bədii film;

    - 4 bədii-sənədli film;

    - 3 sənədli film;

    - 5 animasiya filmi;

    - 3 tələbə filmi.

    Seçim Komissiyası və Ekspert Şurasının yekun iclası 7 oktyabr 2025-ci il tarixində keçiriləcək və qalib layihələrin siyahısı ictimaiyyətə açıqlanacaq.

    Kino Agentliyi film Mədəniyyət Nazirliyi pitçinq

    Son xəbərlər

    18:40

    HƏMAS vasitəçilərdən İsrail qoşunlarının Qəzzadan çıxarılması ilə bağlı zəmanət istəyəcək

    Digər ölkələr
    18:39

    Komitə sədri: İqlim dəyişmələri sunami olan hansısa ölkədə deyil, hər kəsin evinin içindədir

    Ekologiya
    18:33

    III MDB Oyunları: Gimnastika yarışlarına start verilib

    Fərdi
    18:31

    AYNA 31 sayda müntəzəm avtobus marşrutunun müsabiqəyə çıxarır

    İnfrastruktur
    18:24

    Efiopiyada kilsənin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:22

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub

    Fərdi
    18:22

    Saxta orden və medal təsis edən QHT sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

    Hadisə
    18:18

    Makron: Avropa öz təhlükəsizliyini özü təmin etməlidir

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    ETSN və FAO arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti