İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    İncəsənət təhsilində fərqlənən müəllimlər "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı" ilə təltif olunacaq

    İncəsənət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:47
    İncəsənət təhsilində fərqlənən müəllimlər Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı ilə təltif olunacaq

    Musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinin pedaqoji fəaliyyətində xüsusi nailiyyətlər göstərən müəllimlərinə "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı" təqdim olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, nazirlik və Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində ümumilikdə 25 müəllim müxtəlif sahələr üzrə mükafatlandırılacaq.

    Namizədlərin seçimi müsabiqə yolu ilə aparılacaq və iki mərhələdən ibarət olacaq. Belə ki, I mərhələdə təqdim edilən sənədlərin ekspertizası həyata keçiriləcək. İkinci mərhələdə isə namizədlər ixtisasları üzrə açıq dərs təqdim edəcəklər.

    Namizədlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Ekspert Komissiyası tərəfindən aparılacaq, mübahisəli məsələlərə isə Apellyasiya Komissiyası baxacaq. Nəticələrə əsasən, ən yüksək bal toplayan 25 müəllim "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı"na layiq görüləcək.

    Mədəniyyət Nazirliyi musiqi müəllim

    Son xəbərlər

    18:23

    "Şərur Regional Tibb Mərkəzi" publik hüquqi şəxsinin direktoru vəzifəsinə təyinat olub

    Daxili siyasət
    18:18
    Foto

    Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    18:15

    Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilib

    Elm və təhsil
    18:14

    Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edib

    Region
    18:10

    Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    Maliyyə
    18:05

    Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    18:02

    Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib

    Digər ölkələr
    18:00

    "Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti