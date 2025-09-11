İncəsənət təhsilində fərqlənən müəllimlər "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı" ilə təltif olunacaq
- 11 sentyabr, 2025
- 17:47
Musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinin pedaqoji fəaliyyətində xüsusi nailiyyətlər göstərən müəllimlərinə "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı" təqdim olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, nazirlik və Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində ümumilikdə 25 müəllim müxtəlif sahələr üzrə mükafatlandırılacaq.
Namizədlərin seçimi müsabiqə yolu ilə aparılacaq və iki mərhələdən ibarət olacaq. Belə ki, I mərhələdə təqdim edilən sənədlərin ekspertizası həyata keçiriləcək. İkinci mərhələdə isə namizədlər ixtisasları üzrə açıq dərs təqdim edəcəklər.
Namizədlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Ekspert Komissiyası tərəfindən aparılacaq, mübahisəli məsələlərə isə Apellyasiya Komissiyası baxacaq. Nəticələrə əsasən, ən yüksək bal toplayan 25 müəllim "Üzeyir Hacıbəyli Mükafatı"na layiq görüləcək.