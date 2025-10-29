Füzuli Teatrının direktorunun səhhəti yaxşılaşıb, evə buraxılacaq
İncəsənət
- 29 oktyabr, 2025
- 14:23
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyevin səhhəti yaxşılaşır.
Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, atasının müaəlicəsı xəstəxana şəraitində davam etdirilir:
"Hazırda fizioterapiya məşqləri edilir. Bir ay yataq rejimində qaldığından bu proses zərurudir. Qidalanması da normallaşıb".
Səbuhi Vaqifoğlu, həmçinin deyib ki, atasının yaxın günlərdə evə buraxılması gözlənilir.
