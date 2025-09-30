Füzuli Dram Teatrının direktoru komaya düşüb
İncəsənət
- 30 sentyabr, 2025
- 16:09
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev komaya düşüb.
Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.
O qeyd edib ki, hazırda atasının müalicəsi özəl klinikalarının birində davam etdirilir.
"Hələ ki konkret diaqnoz yoxdur. Atam süni tənəffüs aparatına qoşulub", - o əlavə edib.
