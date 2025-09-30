İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Füzuli Dram Teatrının direktoru komaya düşüb

    İncəsənət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 16:09
    Füzuli Dram Teatrının direktoru komaya düşüb

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev komaya düşüb.

    Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.

    O qeyd edib ki, hazırda atasının müalicəsi özəl klinikalarının birində davam etdirilir.

    "Hələ ki konkret diaqnoz yoxdur. Atam süni tənəffüs aparatına qoşulub", - o əlavə edib.

    Füzuli Dövlət Dram Teatrı Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev

