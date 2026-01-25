"Barselona" 16 yaşlı futbolçunu transfer etməyə yaxındır
Futbol
- 25 yanvar, 2026
- 14:33
İspaniyanın "Barselona" klubu İngiltərənin "Norviç" komandasında çıxış edən 16 yaşlı hücumameyilli yarımmüdafiəçi Ajay Tavaresin transferini reallaşdırmağa yaxındır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
Kataloniyalılar 2009-cu il təvəllüdlü istedadlı futbolçu ilə müqavilə bağlamaq üçün son razılaşma mərhələsindədir.
Ajay Tavares "Norviç" klubunun gənclər akademiyasının yetirməsidir. O, cari mövsüm klubun U-18 kollektivində çıxış edib.
Qeyd edək ki, Ajay Tavares daha əvvəl Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund), "Leypsiq", "Bavariya", İtaliyanın "Milan", "Yuventus", İngiltərənin "Arsenal", "Mançester Siti" və "Çelsi" kimi nəhəng klubların da maraq dairəsində olub.
Son xəbərlər
14:40
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıbSağlamlıq
14:36
Bəzi rayonlarda yollar buz bağlayacaqİnfrastruktur
14:33
"Barselona" 16 yaşlı futbolçunu transfer etməyə yaxındırFutbol
14:32
İsrail Qəzzanın cənubunda silahlıların 4 km uzunluğunda tunelini dağıdıbDigər ölkələr
14:15
Çin qəzaya uğramış yük gəmisindəki 17 dənizçini Filippinə təhvil veribDigər ölkələr
14:07
Foto
Senator: Rumıniya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri qurulubXarici siyasət
14:03
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayımlayıbHərbi
13:38
Çin Trampın hədələrinə cavab olaraq Kanada ilə əməkdaşlığı artırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
13:26
Foto