"Yandex" axtarış sisteminin Azərbaycandakı payı 8 dəfə azalıb
- 07 oktyabr, 2026
- 19:19
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Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 97,35 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, göstərici avqust ayına nisbətən dəyişməyib, 2025-ci ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 14,44 faiz bəndi çoxdur.
İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,07 faiz bəndi, illik isə 12,82 faiz bəndi və ya 8 dəfə azalaraq 1,82 %-də qərarlaşıb.
Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı ay ərzində 0,1 faiz bəndi artaraq, illik isə 0,74 faiz bəndi azalaraq 0,67 % olub.
Dördüncü yerdəki "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,04 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,39 faiz bəndi azalaraq 0,07 % təşkil edib.
İlk beşliyi qapadan "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində sabit qalaraq, illik müqayisədə isə 0,45 faiz bəndi azalaraq 0,07 % olub.