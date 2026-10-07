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    "Yandex" axtarış sisteminin Azərbaycandakı payı 8 dəfə azalıb

    İKT
    • 07 oktyabr, 2026
    • 19:19
    Yandex axtarış sisteminin Azərbaycandakı payı 8 dəfə azalıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Google" axtarış sisteminin bazar payı 97,35 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, göstərici avqust ayına nisbətən dəyişməyib, 2025-ci ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 14,44 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci pillədəki "Yandex"in bazar payı aylıq müqayisədə 0,07 faiz bəndi, illik isə 12,82 faiz bəndi və ya 8 dəfə azalaraq 1,82 %-də qərarlaşıb.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Bing"in bazar payı ay ərzində 0,1 faiz bəndi artaraq, illik isə 0,74 faiz bəndi azalaraq 0,67 % olub.

    Dördüncü yerdəki "DuckDuckGo"nun bazar payı ay ərzində 0,04 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,39 faiz bəndi azalaraq 0,07 % təşkil edib.

    İlk beşliyi qapadan "Yahoo"nun bazar payı ay ərzində sabit qalaraq, illik müqayisədə isə 0,45 faiz bəndi azalaraq 0,07 % olub.

    Axtarış sistemləri Google Yandex Bing Statcounter agentliyi
    Google holds 97.35% of Azerbaijan's search engine market in September
    44 - Tezliklə
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