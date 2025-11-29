İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rəşad Xalıqov: "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər növbəti illərdə də keçiriləcək"

    İKT
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:47
    Rəşad Xalıqov: İKT Karyera Sərgisi kimi sərgilər növbəti illərdə də keçiriləcək

    Azərbaycanda "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər növbəti illərdə də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İdarə heyətinin sədr müavini Rəşad Xalıqov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilərin təşkili çox vacibdir: "Bu sərgidə məzunların, gənclərin, universitet və təşkilatların bir araya gəlməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Builki sərgiyə 900-dən artıq gənc müraciət edib. Bu isə İKT sahəsinə olan marağı göstərir".

    R.Xalıqov vurğulayıb ki, İRİA-nın bu istiqamətdə əsas məqsədi universitet, şirkətlər, təşkilatlar və gənclər arasında qarşılıqlı əlaqəni təşkil etməkdir: "Azərbaycanda İKT sahəsində fəaliyyət göstərən gənclərin bilik və bacarıqlarının yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün layihələr həyata keçiririk. Bunun da əsas məqsədi gənclərin beynəlxalq şirkətlərdə, təşkilatlarda iş tapa bilməsidir".

    O əlavə edib ki, belə sərgilər gələcəkdə də mütəmadi təşkil ediləcək: "Bununla bağlı mütəmadi olaraq proqramlar həyata keçiririk. Bu proqramlar baş çatdıqdan sonra karyera sərgiləri keçiririk".

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi İKT Karyera Sərgisi

    Son xəbərlər

    12:53

    Rusiya Ukrayna paytaxtına və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb

    Digər ölkələr
    12:47

    Rəşad Xalıqov: "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər növbəti illərdə də keçiriləcək"

    İKT
    12:43

    "Karvan-Yevlax"ı "Qarabağ"la oyuna çıxaracaq mütəxəssis müəyyənləşib

    Futbol
    12:37

    Noyabrın son gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:33

    İRİA rəsmisi: "İKT sahəsi ilə bağlı resurs çatışmazlığı yoxdur"

    İKT
    12:29

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 162 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    12:22

    Kiyevdə yaralananların sayı 16-ya çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:19
    Foto

    FHN Qəbələ aeroportunda təlim keçirib

    Daxili siyasət
    12:12

    Səfir: Növbəti tədris ilində 100-dən çox azərbaycanlı tələbənin Malayziyada ali təhsil alacağını proqnozlaşdırırıq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti