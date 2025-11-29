Rəşad Xalıqov: "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər növbəti illərdə də keçiriləcək"
- 29 noyabr, 2025
- 12:47
Azərbaycanda "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilər növbəti illərdə də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İdarə heyətinin sədr müavini Rəşad Xalıqov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda "İKT Karyera Sərgisi" kimi sərgilərin təşkili çox vacibdir: "Bu sərgidə məzunların, gənclərin, universitet və təşkilatların bir araya gəlməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Builki sərgiyə 900-dən artıq gənc müraciət edib. Bu isə İKT sahəsinə olan marağı göstərir".
R.Xalıqov vurğulayıb ki, İRİA-nın bu istiqamətdə əsas məqsədi universitet, şirkətlər, təşkilatlar və gənclər arasında qarşılıqlı əlaqəni təşkil etməkdir: "Azərbaycanda İKT sahəsində fəaliyyət göstərən gənclərin bilik və bacarıqlarının yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün layihələr həyata keçiririk. Bunun da əsas məqsədi gənclərin beynəlxalq şirkətlərdə, təşkilatlarda iş tapa bilməsidir".
O əlavə edib ki, belə sərgilər gələcəkdə də mütəmadi təşkil ediləcək: "Bununla bağlı mütəmadi olaraq proqramlar həyata keçiririk. Bu proqramlar baş çatdıqdan sonra karyera sərgiləri keçiririk".